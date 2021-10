Mototaxista é preso por envolvimento em roubo a agência bancária no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (30/09), por volta das 16h, um mototaxista de 34 anos, envolvido em roubo majorado de cerca de R$ 200 mil em espécie de uma agência bancária. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (29/09), por volta das 8h10, no bairro Centro.

A prisão, que contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), ocorreu na casa do indivíduo, localizada no bairro Novo Horizonte, zona urbana de Itapiranga.

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima, informando que um mototaxista teria prestado apoio a dois criminosos, identificados apenas como “Velhinho” e “Leandro”, responsáveis por entrar em uma agência bancária, render dois funcionários e roubar cerca de R$ 200 mil em espécie.

Segundo a autoridade policial, o homem ofereceu estadia aos infratores, mostrou a eles a cidade durante a noite que antecedeu o crime e também os levou ao porto da cidade, em sua motocicleta, onde os dois embarcaram em uma lancha e fugiram, logo após a ação criminosa.

“Após o registro da ocorrência, iniciamos as investigações e constatamos a participação de um terceiro criminoso, identificado como Lourivaldo Gomes da Silva, 30, o ‘Baixinho’, que já responde por roubo ocorrido em 2017, em Manaus. Ele também já estava sob investigação pela suspeita de uma tentativa de homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas, em Itapiranga. Ele segue sendo procurado”, explicou Nogueira.

Durante as diligências, uma outra motocicleta utilizada pelos infratores foi encontrada nas proximidades do porto da cidade, ocasião em que foi verificado que o veículo havia sido clonado e roubado em Manaus.

A autoridade policial reforçou também que as buscas pela dupla estão sendo realizadas pelas forças policiais do município e contam com o apoio policial dos municípios de Silves, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Itacoatiara, além do apoio de inteligência do Departamento de Polícia do Interior (DIP) e da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (DERFD).

Procedimentos – O mototaxista foi autuado por roubo majorado e encaminhado ao prédio da unidade policial, onde ficará custodiado, à disposição do Poder Judiciário.