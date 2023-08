Mototaxista que estuprou adolescente é acusado de abusar de mais duas vítimas no Amazonas

O mototaxista Ernane Afonso Cardoso, de 36 anos, preso por estuprar uma adolescente de 14 anos a caminho da escola no município de Manacapuru, foi acusado de abusar de pelo menos outras duas vítimas na cidade.

De acordo com informações da delegada Roberta Merly, o crime contra a menor foi registrado em 2019, após a vítima relatar que o mototaxista contratado para levá-la à escola, teria desviado a rota e a arrastado para um matagal onde a estuprou.

Na ocasião, Ernane teve a imagem divulgada por veículos de comunicação. Após ser localizado, ele ficou preso durante 1 ano, mas depois foi colocado em liberdade e desapareceu.

“Nesse período, surgiram outras vítimas porque a imagem dele foi amplamente divulgada, então apareceram mais duas vítimas. E no caso de uma das vítimas, nós conseguimos mandado de prisão preventiva, só que quando ele teve o mandado expedido, ele não estava na comarca de Manacapuru, ele já estava foragido, porque não podia se ausentar do município”, disse a delegada.

As duas vítimas já eram adultas e uma havia sido estuprada em 2018, um ano antes do caso da estudante de 14 anos. Uma delas tinha ido deixar a filha na escola quando foi abordada por Ernane que estava armado com uma chave de fenda.

“Em 2018, ela tinha ido deixar a filha na escola, uma hora da tarde, e estava retornando para a casa a pé e ele a parou anunciando um assalto. Ele estava com uma chave de fenda e ameaçou furar os olhos dela, quis o celular. Mas, como ele não estava com nada, ele puxou ela para um matagal próximo, no bairro São José, e a estuprou”.

A mulher registrou o caso na polícia, mas não sabia quem era o acusado. Ao ver a foto dele um ano depois, ela voltou à delegacia e o reconheceu como autor do crime. Ernane, ainda preso, negou as acusações, porém a análise do material genético colhido no dia do crime comprovou que ele violentou a mulher.

Quando o mandado saiu, ele já tinha fugido para Manaus. As buscas por Ernane continuaram até ele ser encontrado neste fim de semana em um hotel, no Centro da capital.

A delegada conta que o fugitivo estava com documentos dos filhos no momento da prisão. Ele usava a documentação para receber benefícios do Governo Federal, como o Bolsa Família. Ernane também colocava as crianças para pedir esmolas em semáforos e utilizava o dinheiro para consumir drogas.

“Nós tivemos informações de que ele retinha a documentação dos filhos para receber o Bolsa Família e quanto ele gastava tudo em drogas (…) Depois ele usava essas crianças para pedir dinheiro em ônibus, em sinais”.

Ele também vai responder por explorar os filhos. A polícia acredita ainda que, além das três vítimas registradas até agora, Ernane tenha estuprado outras mulheres, inclusive em Manaus. Denúncias contra ele podem ser feitas em qualquer delegacia.

