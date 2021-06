Mototaxista que matou homem a pauladas é procurado pela polícia em Coari

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (distante 363 quilômetros da capital), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do mototaxista Denis da Silva Costa, de 24 anos, que está sendo procurado pelo homicídio de Leonardo Gomes de Souza, que tinha 26 anos. O crime ocorreu na manhã do último domingo (20/06), por volta das 6h, no bairro Espírito Santo, naquele município.

Conforme o delegado José Barradas, titular da unidade policial, na ocasião do crime, Leonardo foi morto em uma via pública daquele bairro, com golpes de faca e pauladas desferidas por Denis.

“As câmeras de segurança do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) flagraram o mototaxista com um pedaço de madeira. Ele seguiu a vítima até aquela rua, momento em que desceu da motocicleta e desferiu os golpes que resultaram na morte de Denis”, relatou Barradas.

Quem tiver informações acerca da localização de Denis, deve entrar em contato pelo número (92) 98200-0184, o disque-denúncia da unidade policial, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.