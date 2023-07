Mototaxista tarado foi preso por se masturbar para quatro vítimas em Manaus

O mototaxista Rafael Nascimento Ribeiro foi preso na madrugada deste sábado (29), em cumprimento a um mandado de prisão por tentativa de estupro de vulnerável.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (31), a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), disse que o homem é suspeito de exibir as partes íntimas, e se masturbar para quatro vítimas sendo uma mulher, uma adolescente e duas crianças.

Ele viralizou nas redes sociais a partir de vídeo em que foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que o persegue uma das vítimas e se masturba no meio da avenida da Amizade esquina com a 17, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Só que a delegada destaca que antes disso ele tentou arrastar a adolescente que estava indo para um cursinho.

“A adolescente relatou que ela saia por volta de 7h, no dia 21 de julho, para um cursinho que fica perto da grande circular quando ela percebeu que esse homem na moto vinha seguindo e tentou arrastá-la, puxando pelo braço com uma das mãos enquanto com a outra já desabotoava a calça, então muito assustada ela correu e quando olhou para trás ainda percebeu que ele vinha seguindo e praticando masturbação”, disse.

“A parte do vídeo que viralizou é exatamente essa segunda parte em que ela está correndo, olha para trás e vizualiza mas antes disso, na rua da casa da adolescente ele já havia tentado arrastá-la e ela conseguiu escapar”, completou.

Assista: homem é flagrado seguindo adolescente enquanto se masturba no meio da rua em Manaus pic.twitter.com/4LRBAyLwmL — AM POST (@portalampost) July 24, 2023

Ainda segundo a delegada, com base no relatado adolescente ela cruzou as informações com outro caso que já havia sido denunciado antes de duas crianças de haviam sido vítimas de um tarado que se masturbou para elas na frente de casa.

“Nós cruzamos essas informações com o Boletim de Ocorrência que já tinha sido registrado no dia 4 de julho, quando duas crianças de apenas 9 anos de idade relataram estavam brincando no pátio de casa, no momento em que um homem em uma moto, vestido de mototaxista parou em frente ao pátio, tirou o órgão sexual e começou a praticar masturbação na frente delas. As crianças muito assustadas acabaram gritando, esse homem ligou a moto e saiu do lugar”, contou.

Joyce Coelho também contou que após repercussão do caso da adolescente assediada pelo homem uma mulher também procurou a delegacia para registrar denúncia.

“No dia 28 de julho, uma mulher de 27 anos compareceu aqui e disse que por duas vezes no bairro Braga Mendes esse homem cruzou com ela no caminho e também praticou o ato. Temos essas quatro vítimas, todos esse inquéritos contra ele”, declarou.

Prisão

Rafael Ribeiro estava foragido e a autoridade policial afirmou que ele foi convencido pela família a se entregar na sede da Depca. Durante interrogatório o homem assumiu todos os crimes e disse que não consegue se controlar quando consome drogas e bebidas alcoólicas.

“No sábado, a própria família acabou o trazendo até a delegacia. No interrogatório ele confessou todos os fatos, disse que se recorda de todos esses crimes que está sendo acusado e inclusive relatou que havia consumido drogas e bebidas alcoólicas e de fato tentou arrastar a adolescente e não teve forças porque estava alcoolizado. […] Disse também que não consegue se controlar quando consome drogas e bebidas alcoólicas e acaba praticando esses atos em via públicas”, disse.