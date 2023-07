Mototaxista tarado que perseguia mulheres em Manaus mostrou pênis para crianças

O mototaxista, Rafael Nascimento Ribeiro, de 25 anos, preso na madrugada de sábado (29), por perseguir e mostrar as partes íntimas enquanto se masturbava para uma adolescente, fez ainda outras três vítimas sendo duas crianças de nove anos e uma mulher, 37. Antes de se masturbar para a adolescente, o homem tentou agarrá-la pelo braço. Todos as vítimas foram na zona norte de Manaus e o primeiro caso foi gravado por uma câmera de segurança.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações em torno dos casos iniciaram a partir da divulgação de imagem de câmera de segurança, na qual o indivíduo aparece expondo suas partes íntimas para uma adolescente de 16 anos em via pública, no conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, naquela zona.

“O fato ocorreu no dia 21 de julho deste ano. Na ocasião, a vítima estava indo estudar e o homem começou a persegui-la em uma motocicleta. Ele se aproximou da adolescente e tentou agarrá-la pelo braço, enquanto a outra mão desabotoava a calça para cometer o crime”, disse.

Conforme a delegada, a vítima conseguiu se desvencilhar do autor e correr, momento em que é vista na referida imagem. Entretanto, ele continuou a seguindo e exibindo suas partes íntimas para ela.

“A partir da divulgação da imagem, demos início aos trabalhos investigativos e descobrimos a existência de mais três vítimas, duas crianças de nove anos e uma mulher de 37 anos”, contou.

Ainda segundo o titular, no dia 4 de julho deste ano, foi registrado o Boletim de Ocorrência (BO) a respeito da prática criminosa cometida contra as crianças. Na ocasião do fato, elas estavam brincando no pátio da sua residência e o homem para em frente ao imóvel e mostra as partes íntimas a elas.

Já no dia 28 de julho deste ano, data em que foi expedida a prisão preventiva do autor, a mulher de 37 anos registrou um BO para comunicar que também foi vítima deste indivíduo, do mesmo modo em que ele praticou com as demais. Ela contou que o crime ocorreu duas vezes, no mês de junho, também em via pública.

“Desta forma, instauramos três Inquéritos Policiais (IPs) distintos em nome de Rafael. Em um primeiro momento, fomos em sua residência para notificá-lo, a fim de que ele prestasse esclarecimentos, entretanto, ele não se encontrava no local. Na madrugada de sábado, seus familiares o trouxeram à delegacia e, em posse da ordem judicial, demos voz de prisão a ele”, falou.

Rafael responderá por tentativa de estupro, importunação sexual e satisfação de lascívia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST