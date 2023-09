MP-AM denuncia casal que agrediu advogado e babá em Manaus por tentativa de homicídio

Mais uma reviravolta no caso envolvendo o casal Raimundo Nonato Monteiro Machado e Jussana de Oliveira Machado flagrados agredindo uma babá e um advogado no dia 18 de Agosto deste ano, dentro de um condomínio no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O Ministério Público do Amazonas divergiu do entendimento da Polícia Civil do Amazonas que havia indiciado os dois por lesão corporal e denunciou o casal por tentativa de homicídio.

O pedido foi protocolado nesta sexta-feira (15) e o casal não teria sido intimado. Jussana e Raimundo foram denunciados por tentativa de homicídio com três qualificadoras e crime de tortura. O advogado de defesa das vítimas, Josemar Berçot, foi quem confirmou a informação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem procurou o Ministério Público do Estado Amazonas (MPE-AM) para saber mais detalhes sobre o pedido e o órgão público informou que no momento não irá se pronunciar sobre o caso, pois como o processo ainda está em curso qualquer manifestação poderia atrapalhar as investigações.

Raimundo Nonato é investigador da PC-AM. O delegado Fábio Aly de Freitas que conduziu as investigações concluiu que não havia como enquadrar o casal em tentativa de homicídio, mesmo após Jussana ter disparado um tiro contra advogado Ygor Menezes Colares.

A autoridade destacou ainda que Raimundo Nonato era treinado para uso de arma de fogo e que ele não teve a intenção de matar Ygor Colares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Inquérito Policial sugeriu que Jussana respondesse por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ameaça e lesão corporal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Suyanne Lima – Redação AM POST*