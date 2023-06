MP pede prisão preventiva de pai que deixou filha de 3 anos sem comer por mais de 40 dias

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), está recorrendo na justiça após o pai de 36 anos, ter sido solto após deixar a filha de 3 anos sem comer por mais de 40 dias, em Rio Claro, Interior de São Paulo. Ele foi solto em audiência de custódia neste sábado (3°).

Na última sexta-feira (2), representantes do Conselho Tutelar e da Guarda Civil Municipal encontraram a criança em situação degradante, desnutrida e com aparência esquelética dentro de um apartamento, no bairro Jardim Portugal. O pai foi preso em flagrante por suspeita de maus-tratos.

De acordo com o MP-SP, o homem relatou aos guardas civis que sua intenção era que tanto ele quanto a filha morressem de fome. O promotor Cássio Sartori entendeu tratar-se de uma tentativa de homicídio, pois o homem tinha o dever de alimentar a filha e evitar a morte.

A mãe da criança morreu pouco tempo depois do parto, por isso a avó materna tenta obter a guarda da menina, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

No recurso, Sartori afirma que o pai impedia aproximações entre a menina e a avó, que o procurava com frequência para ajudar financeiramente e com alimentos. Oficiais de Justiça já haviam tentado entrar no apartamento anteriormente, mas foram impedidos pelo homem.

O promotor também informou, no recurso, que o inventário de bens deixados pela mãe do acusado aponta que ele tinha bens e recursos financeiros para alimentar a filha.

