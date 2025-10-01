MPAM deflagra operação e prende suspeito de planejar atentado contra cantor DuBarranco em Manaus; motivo do crime não foi revelado

Notícias Policiais – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) deu início, na manhã desta quarta-feira (1º/10), à operação “Desbarranco”, que tem como objetivo esclarecer a tentativa de homicídio contra o cantor Eduardo de Souza Oliveira, conhecido artisticamente como DuBarranco. A ação contou com o apoio do Exército Brasileiro e foi conduzida pelas 60ª e 61ª Promotorias de Justiça Especializadas no Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (PROCEAPSP), juntamente com a 104ª Promotoria de Justiça, em atuação com o 1º Tribunal do Júri da Capital.

De acordo com o MP, até o momento foi cumprido um mandado de prisão e nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos de envolvimento no atentado. Entre os alvos está um 3º sargento da Polícia Militar, apontado como mentor intelectual do crime.

Durante as diligências, foram apreendidas armas de fogo de diferentes calibres, munições em grande quantidade e um carregador compatível com a arma usada no ataque. O material recolhido será analisado pela perícia e deve contribuir para o avanço das investigações.

Fiscalização em clubes de tiro

O promotor de Justiça Armando Gurgel, responsável pela 60ª PROCEAPSP, destacou que a operação incluiu buscas em clubes de tiro nos quais o suposto mandante do crime possuía vínculo. O objetivo foi verificar se a arma utilizada no atentado poderia estar acautelada irregularmente nesses locais.

“O Exército foi acionado pelo MP para realizar uma fiscalização paralela. Queríamos confirmar se havia o registro correto da arma compatível com o crime. Essa atuação conjunta fortalece o processo de apuração”, explicou o promotor.

Apesar de o suspeito possuir registro como colecionador, atirador e caçador (CAC), o MP aponta que a quantidade de armamentos apreendidos levanta suspeitas. “Encontramos uma situação que aparenta destoar do certificado de registro que ele possui. O volume de armas não condiz com a autorização concedida”, acrescentou Gurgel.

Surpresa com arsenal encontrado

O promotor Daniel Amazonas, da 61ª PROCEAPSP, também acompanhou as diligências e destacou a surpresa das equipes com o poder de fogo apreendido.

“Há armas de vários calibres, inclusive fuzis, além de uma enorme quantidade de munições e carregadores. Muitos projéteis deflagrados foram recolhidos, o que sugere intenso uso. Todo esse arsenal será encaminhado à perícia, que deverá instruir o procedimento investigatório”, detalhou.

Linha investigativa e contexto do crime

O atentado contra DuBarranco ocorreu em 9 de agosto deste ano, quando o cantor estava dentro de seu carro, acompanhado da esposa e da filha de 4 anos. Ele foi alvejado no braço e na mão. A criança foi atingida no tórax, mas sobreviveu após atendimento médico. Já a esposa sofreu ferimentos leves provocados por estilhaços.

A investigação começou no 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil, que identificou o executor a partir de provas coletadas no local do crime. O acusado, também policial militar, encontra-se em prisão preventiva.

A motivação do crime ainda não foi revelada. As autoridades tratam o caso sob sigilo judicial devido à complexidade da investigação e à possibilidade de envolvimento de outros agentes públicos.