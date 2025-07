MPF pede que julgamento dos acusados de matar Bruno e Dom seja transferido para Manaus

Notícias Policiais – O Ministério Público Federal (MPF) solicitou à Justiça a transferência do julgamento dos acusados pelos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips para Manaus. O pedido foi feito em 17 de julho e divulgado publicamente neste final de semana.

Atualmente, o processo corre na Justiça Federal de Tabatinga, cidade próxima ao local do crime, ocorrido em junho de 2022, no Vale do Javari. No entanto, o MPF argumenta que o julgamento ali representa riscos à segurança de jurados, réus e demais envolvidos, além de ameaçar a imparcialidade do processo, dado o contexto social e histórico de violência local.

Os principais réus, Amarildo da Costa Oliveira (“Pelado”) e Jefferson da Silva Lima (“Pelado da Dinha”), respondem por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ambos continuam presos. O colombiano Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”, apontado como mandante do crime, também foi denunciado.

Segundo os procuradores, Tabatinga apresenta um ambiente frágil para a condução de um julgamento justo, uma vez que há conflitos frequentes entre indígenas e pescadores, diretamente ligados à motivação do crime. Bruno Pereira, servidor da Funai, atuava na fiscalização da pesca ilegal quando foi morto ao lado do jornalista britânico Dom Phillips, que reunia informações para um livro sobre a Amazônia.

A Justiça Federal ainda irá analisar o pedido. O julgamento segue sem data definida.