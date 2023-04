MPR denuncia pai e madrasta por morte de bebê de 2 anos

Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou no final de março — pela morte de Quênia Gabriela Oliveira Matos de Lima, de 2 anos, — o pai e a madrasta da menina. O crime completou um mês nesse domingo (9). A denuncia foi feita pela 2ª Promotoria de Justiça junto ao IV Tribunal do Júri da Capital.

Marcos Vinicius Lino, pai da criança, e Patrícia André Ribeiro, a madrasta, foram denunciados por homicídio duplamente qualificado, sem direito de defesa da vítima. A delegada Márcia Helena Julião, da 43ª DP (Guaratiba), havia indiciado a dupla pelo crime em meados de março. Ambos estão presos desde o dia do crime.

O caso foi descoberto depois que a médica que atendeu a menina Clínica da Família Hans Jurgen Fernando Dohmann, em Guaratiba, correu para a delegacia para avisar os policiais, com os pais ainda na unidade de saúde.

Marcos nega as agressões e diz que tudo “é um erro”. Já Patrícia afirma que a enteada se machucou caindo.

Morte por meio cruel

Segundo o laudo médico, Quenia Gabriela tinha 59 lesões por todo o corpo, principalmente no rosto e no abdômen, além de sinais de abuso sexual. Os hematomas alguns novos outros antigos revelaram uma rotina de agressão física e maus tratos vivida dentro de casa.

Criança já tinha sido atendida com ferimentos

A médica lembrou que Quenia já tinha sido atendida na clínica em novembro do ano passado com um corte de 5 centímetros no couro cabeludo. Na ocasião, a madrasta informou que uma louça tinha caído na cabeça da enteada.

Fonte: G1