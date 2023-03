Mulher aceita convite para ir na casa do ex-marido e leva surra da atual esposa em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher, identificada apenas como Priscila, foi parar no hospital após apanhar dentro da casa do ex-marido na noite desta terça-feira (28), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima aceitou um convite da atual esposa do homem para entrar na residência do casal e pegar o filho que voltaria com ela para casa.

Um certo período depois, Priscila saiu de maca do imóvel, ferida, após levar socos e chutes da esposa do homem. Ela estava em estado grave.

Ainda não há informações sobre o motivo das agressões.

A agressora foi levada para a delegacia para prestar depoimento e pode ser indiciada por tentativa de homicídio.