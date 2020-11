Mulher aciona polícia após descobrir que estava sendo filmada em banheiro do Shopping Ponta Negra

Redação AM POST

Uma publicitária de 33 anos denunciou importunação sexual que teria sido cometido por um funcionário de limpeza no banheiro feminino do Cinépolis Ponta Negra, no shopping de mesmo nome, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a mulher ao sentar no vaso sanitário percebeu que um homem havia colocado o celular por debaixo da porta para filmar suas partes íntimas e ao perceber a ação, gritou e saiu correndo pedindo ajuda de outros funcionários.

Continua depois da Publicidade

O suspeito, que estava sem farda no momento do ocorrido, negou que tenha tentado filmar a mulher alegando estar trocando o papel higiênico no horário de serviço.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia – DIP. A publicitária disse que pretende processar o cinema.