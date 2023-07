Mulher acorda de coma e acusa marido de ter colocado fogo nela

Uma mulher, identificada como Dara Cristina Andrade, de 27 anos, ficou três semanas em coma após um suposto acidente doméstico com álcool. O crime ocorreu em Franca, São Paulo.

A mulher teve queimaduras de terceiro grau nas mãos, pernas, tórax e rosto.

No hospital, a vítima alega que o marido tentou matá-la.

“Isso aqui que estou passando é resultado dele, resultado do machismo dele. Ele ainda me bateu, só quero que ele vá preso, só isso”, disse Dara em vídeo gravado por sua mãe no hospital.

À época em que a vítima foi queimada, Thiago Ricardo Rocha Gonçalves deu entrevista em lágrimas e disse à Record TV que tentou ajudar a esposa, que havia sofrido um acidente doméstico.

“[Dara] estava mexendo com as roupas, lavando no álcool a meia. Aí ela foi esquentar a comida. Na hora que ela riscou o isqueiro, começou a pegar fogo na roupa dela”, afirmou Ricardo. “Saí do banheiro correndo, peguei um balde e joguei nela, só que o fogo aumentou.”

De acordo com a mãe da vítima, a família desconfiou da versão de Ricardo pelo histórico do relacionamento conturbado entre ele e Dara.

A vítima afirmou que Thiago colocou fogo nela após a jovem tentar terminar o relacionamento com o suspeito. Apesar das queimaduras de terceiro grau, Dara está em estado estável.

Os investigadores, que haviam registrado o caso como acidente doméstico, alteraram o registro para violência doméstica e tentativa de feminicídio. Thiago, agora, é considerado foragido da Justiça.

