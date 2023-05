Mulher acusa ex-marido de pegar quase R$ 50 mil da poupança dos filhos

Uma mulher, que não quis se identificar, acusou o ex-marido de ter roubado £ 8.000 — mais de R$ 49 mil — da conta bancária que eles abriram para os dois filhos. Segundo a mãe, o homem teria pego parte do dinheiro para comprar uma casa para ele.

Revoltada com a situação, a anônima contou a história no site BabyCentre, e pediu a opinião dos internautas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a mulher, as contas bancárias foram criadas pelos pais para garantir um futuro confortável para as crianças. Eles poupavam ao longo de anos e outros familiares contribuíam também.

O acesso estava vinculado à conta do ex-marido e, após a separação, a mulher não soube mais quanto tinha na poupança, mas estimava que fosse algo em torno de £ 11.000 — mais de R$ 67 mil.

A suspeita sobre o furto do dinheiro surgiu após os pais da mulher mencionarem o fato de terem dado muito dinheiro aos netos e dizer que prefeririam que o valor fosse transferido para novas contas. Embora o ex-casal tenha uma boa relação coparental, ela pediu que ele desvinculasse a poupança dos filhos da conta dele, mas isso não ocorreu, de acordo com reportagem do Mirror.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Meu ex-marido estava um pouco na defensiva e começou dizendo que parecia que eu não confiava nele para cuidar da conta, mas depois concordou que enviaria o dinheiro para mim. Porém, o valor nunca chegou”, escreveu a mulher no site.

Após mais de seis meses de insistência, o homem revelou que havia sacado £ 8.000 para usar no depósito de sua casa. Ele também disse que devolveria o dinheiro em cerca de 20 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estou tão brava com ele. Não é o dinheiro dele! Eu disse a ele que o dinheiro precisa ser reabastecido com juros quando eles completarem 17 anos, pois sempre imaginei que eles poderiam usá-lo para comprar um carro, ajudar se forem para a universidade, etc.”, pontuou a mulher.

Nos comentários da publicação, vários internautas compartilharam da indignação da mãe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um deles disse: “Eu diria a ele que ele precisa reabastecer esse dinheiro agora. Ele efetivamente roubou de seus filhos. Ele pode obter um empréstimo para substituir o dinheiro e depois pagar mensalmente. Que idiota absoluto; £ 8k é muito dinheiro! Eu estaria ameaçando ir a um tribunal de pequenas causas para ser honesto”.

Outro escreveu: “Duvido que você veja esse dinheiro novamente. Eu exigiria esse dinheiro de volta agora. Um homem roubando seus próprios filhos!”

Fonte: R7