Mulher aparece em vídeo torturando o próprio filho de 14 anos em Rio Preto da Eva

Redação AM POST

Um adolescente de 14 anos, foi amarrado, amordaçado e agredido pela mãe após supostamente pegar a motocicleta dela escondido. O caso ocorreu no domingo (21), no município de Rio Preto da Eva (distante a 80 quilômetros de Manaus) mas só veio a tona no sábado (27), após vídeos das agressões circularem nas redes sociais.

Nas imagens, enquanto o agredia com ofensas, a mulher ainda o mandou ir na delegacia prestar queixa.

“Nunca mais você vai pegar nada de ninguém escondido, e cala a boca (…) quer ser veado, aprende a ser veado. Vai na polícia, dá parte e diz que foi eu que fiz isso, eu sou tua mãe. Dá parte pra ver se tu vai ficar vivo. Nunca mais”, disse a mulher.

O rapaz foi segurado por um homem e amordaçado durante as agressões, a mulher citou ainda que perdeu o dia de trabalho por conta do jovem.

“Eu ainda não morri, entendeu? Tu tá tendo sorte que eu não estou te espancando, estou sendo boazinha contigo. Estou cansada, perdendo meu dia de trabalho hoje”, frisou a mãe.

Após a circulação do vídeo, a mulher foi indiciada pelo crime de tortura e em sua defesa, relatou que o filho tinha envolvimento com o tráfico de drogas e a agressão iniciou após ele pegar a motocicleta dela por volta das 17h do dia 20 de fevereiro e só ter retornado às 6h da manhã do dia 21, além de enfrenta-la após o ato.

A polícia civil segue nas investigações sobre o caso.