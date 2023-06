Mulher arma emboscada para prender homem que assediou seu filho em Manaus

Um cozinheiro, de 36 anos, foi preso em flagrante na última quinta-feira (15) suspeito de assediar um adolescente de 13 anos, dentro de ônibus do transporte coletivo em Manaus. Toda a ação para detenção do homem foi arquiteta pela mãe do garoto que armou uma emboscada para o suspeito, que é casado e pai de dois filhos.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o caso começou na segunda-feira (12), após o adolescente contar para a mãe que não queria pegar mais a linha de ônibus pois já estava incomodado do homem o assediar dentro do coletivo. Conforme o garoto, o suspeito dizia que ele era lindo, estava apaixonado e queria beijá-lo.

Após os relatos do filho, a mãe montou um plano e orientou o adolescente a dar o número para o suspeito. Em mensagens de áudio enviadas ao garoto, o suspeito abordou assuntos sexuais e, em diversos momentos.

Diante das mensagens, a mãe orientou o filho a aceitar o convite para o encontro. O suspeito prometeu levar presentes e destacou que faria de tudo para conquistar o menino, inclusive dar dinheiro.

O encontro foi marcado para às 21h de quinta-feira (15), na Zona Norte de Manaus. Após o menino confirmar o encontro, a mãe denunciou o crime à polícia, que prendeu o suspeito no momento em que ele tentava levar o adolescente.

De acordo com o delegado, enquanto era levado para a delegacia, o cozinheiro demonstrou medo da reação da família e de perder o emprego.

Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foi autuado por tentativa de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição.