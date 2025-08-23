Mulher ateia fogo na própria casa após ser agredida pelo companheiro em Manaus; vídeo

Notícias policiais – Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na manhã desta sexta-feira (22), na Rua 49, bairro Novo Aleixo, zona leste da capital. Segundo informações de moradores, o fogo foi iniciado por uma mulher após ser agredida pelo companheiro, durante uma discussão conjugal.

O caso aconteceu por volta das 5h30. Vizinhos relataram que o homem teria atacado a mulher com golpes de capacete. Em um ato de desespero, ela teria ateado fogo na própria casa. As brigas entre o casal, segundo testemunhas, eram frequentes e já haviam provocado preocupação na vizinhança.

Durante o incêndio, moradores tentaram conter as chamas com baldes e mangueiras, mas o fogo se alastrou rapidamente. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e conseguiu controlar as chamas, impedindo que atingissem outras casas próximas. No entanto, a residência foi totalmente destruída.

Vídeos gravados no local mostram a intensidade das chamas e a fumaça densa se espalhando pela rua. O companheiro da mulher fugiu do local em uma motocicleta e ainda não foi localizado pelas autoridades.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas como parte de um possível episódio de violência doméstica. A mulher deve ser ouvida, e o paradeiro do agressor ainda é desconhecido até o momento.