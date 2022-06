Mulher atropela e mata namorado após rastrear aplicativo e descobrir traição

Redação AM POST

Uma mulher de 26 anos atropelou e matou o namorado, de 26 anos, após descobrir uma traição, o caso foi registrado na última semana na cidade de Indianápolis, em Indiana, nos Estados Unidos, a namorada acabou presa.

A traição foi descoberta após rastrear o namorado por meio de um aplicativo. No local indicado pelo app, ela o flagrou com outra mulher em um bar. Com raiva, a mulher jogou um garrafa de vinho vazia contra a amante. O companheiro dela conseguiu segurar o objeto.

Com o início da confusão, a direção do estabelecimento pediu que eles se retirassem. Quando saía do bar, o homem foi atropelado pela namorada com o carro.

Após cair no chão, a mulher passou por cima dele mais duas vezes com o carro. A polícia foi acionada, mas o homem já estava morto. A namorada tentou fugir, mas acabou presa.