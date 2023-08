Mulher chega de viagem e encontra filho morto em Manaus

Um homem, identificado como Adriano Pinto, 25, foi executado a tiros, por volta das 5h desta terça-feira (22), próximo a Balsa Amarela, no porto da Manaus Moderna. O crime aconteceu no momento em que o a vítima buscava a mãe que estava chegando na capital após uma viagem.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Adriano estava acompanhado da mulher esperando o barco que trazia a mãe atracar na Balsa Amarela. A informação preliminar de testemunhas é que dois suspeitos se aproximaram da vítima e disparam pelo menos sete vezes. Cinco tiros atingiram a região do rosto e outros dois a parte das costas do homem.

Um vídeo mostra o desespero da mãe de Adriano quando a mulher desceu do barco e se deparou com o filho ensanguentado caído na balsa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 9Samu) ainda foi acionado e confirmou a morte do homem.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) também esteve no local para realizar a perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Redação AM POST