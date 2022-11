Mulher coloca fogo no marido após flagrar traição através de aplicativo de mensagem

Redação AM POST

Na manhã desta sexta-feira (11), um homem, identificado como Daniel Correia Santos, teve mais da metade de seu corpo queimado por sua própria companheira em Parauapebas, região sudeste do Pará. No local do crime, a mulher alegou que ateou fogo no marido após flagrar conversas dele com outra mulher em seu celular.

Continua depois da Publicidade

A vítima foi conduzida para o Hospital Municipal de Parauapebas após ter 65% do corpo queimado. A Polícia Militar foi informada sobre o caso e foi até a unidade hospitalar para apurar o fato. Chegando ao local, a equipe conversou com a vítima, que acusou a companheira de ter atentado contra sua vida.

A equipe da PM foi até a casa da vítima, localizada no bairro Betânia, em busca da mulher. Carol Aquino Porto foi presa e conduzida para a delegacia por tentativa de homicídio. Segundo os militares, a mulher informou que tudo se tratava, na verdade, de uma brincadeira. Segundo ela, a intenção era apenas “dar um susto” no companheiro após pegar conversas dele com outra mulher no celular.

Com informações de O Liberal*