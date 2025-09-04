A notícia que atravessa o Brasil!

Mulher com bebê no colo é presa portando 4,3 kg de cocaína escondidos junto ao corpo em Tabatinga

Passageira tentava embarcar para Manaus com 4,3 kg de pasta base escondidos no corpo.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 21:00 - Atualizado em 04/09/2025 às 21:09

Notícias Policiais – Uma mulher foi presa em flagrante na última quarta-feira (3/9) ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Tabatinga (AM) com aproximadamente 4,3 quilos de pasta base de cocaína escondidos junto ao corpo. Ela viajava com o filho, um bebê de apenas um mês de vida, e tinha como destino a cidade de Manaus (AM).

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina no terminal de embarque. Durante a revista, os agentes identificaram a droga acondicionada de forma a dificultar a detecção pelos equipamentos de segurança. A passageira, surpreendida pela abordagem, não apresentou resistência.

Após o flagrante, a mulher foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde prestou depoimento e passou pelos procedimentos legais. Já o bebê foi entregue à avó materna, acionada pelas autoridades competentes para garantir a proteção da criança.

Região estratégica para o tráfico

Tabatinga está localizada na região do Alto Solimões, ponto considerado estratégico para o tráfico internacional de drogas devido à proximidade com as fronteiras da Colômbia e do Peru. A área é frequentemente utilizada como rota de escoamento de entorpecentes em direção a outras regiões do Brasil.

A mulher deve responder pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. A pasta base apreendida será encaminhada para análise pericial.

As autoridades destacaram que ações de fiscalização como essa têm sido intensificadas em portos, aeroportos e rodovias, reforçando o combate ao tráfico e a proteção das fronteiras brasileiras.

