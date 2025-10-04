Mulher confessa ter matado marido após anos de suposta violência doméstica em Manacapuru

Notícias de Política – Um crime chocou o município de Manacapuru, a cerca de 68 km de Manaus, neste sábado (5). Simone Castro é procurada pela polícia após confessar ter esfaqueado o marido, Ronaldo Moraes Correia, de 31 anos, no peito, durante uma discussão. A suspeita afirma ter agido em legítima defesa após anos de violência doméstica.

Segundo relatos, após o crime, Simone fugiu do local e compartilhou áudios em grupos de aplicativos de mensagens, detalhando as agressões que teria sofrido e assumindo a autoria do homicídio. A mulher também enviou um vídeo mostrando uma suposta agressão sofrida e uma foto com o rosto ensanguentado.

Nos áudios, Simone afirma: “A vida dele era me bater. Cansei de apanhar na rua, ficava com a cara toda quebrada. Eu agi em legítima defesa”. Ela ainda esclareceu que não foi o filho quem cometeu o crime, como circulou em rumores: “Não foi meu filho, fui eu que matei ele. Sei que vou pagar, mas não aguentava mais”.

O homicídio provocou revolta entre familiares de Ronaldo, que teriam incendiado a residência de Simone em um ato de retaliação.

Ronaldo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral de Manacapuru (HGG), mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, incluindo o histórico de violência doméstica alegado pela suspeita, e busca localizar Simone para que responda pelo homicídio.