Mulher de 23 anos é presa no aeroporto com cocaína em fundo falso de mala

Uma mulher, de 23 anos, foi presa em flagrante, na noite desta quinta-feira (24), suspeita de tráfico internacional de drogas. Ela foi flagrada transportando 2,5kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

A jovem embarcou em um voo vindo de Fortaleza, no Ceará, com destino ao Rio de Janeiro, onde embarcaria novamente para Lisboa, em Portugal, com escala em Paris, na França.

Os agentes, lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no forro da bagagem despachada pela jovem.

Ela foi presa e foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal e vai responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.