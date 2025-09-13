Mulher de 56 anos é presa por receptação de roupas furtadas em Manaus

Notícias de Polícia – Uma mulher de 56 anos foi presa, nesta sexta-feira (12), acusada de receptação de roupas e produtos furtados em lojas de departamentos localizadas nos bairros São José Operário (zona leste) e Centro (zona sul) da capital amazonense.

PUBLICIDADE

Leia mais: Isabelle Nogueira é detonada após postar foto com ministra de Lula: “vendida”

A prisão aconteceu na rua Hipólito da Costa (antiga rua São Paulo), no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. No local, a polícia recuperou diversas peças de vestuário e outros itens oriundos dos crimes.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação é um desdobramento da Operação Mão Branca, iniciada em 2 de setembro, que já havia resultado no indiciamento de dois homens pelo mesmo crime.

“As investigações tiveram início após a equipe policial receber informações sobre furtos de roupas nas referidas lojas”, explicou o delegado.

As apurações continuam, com o objetivo de identificar outros envolvidos e efetuar novas prisões. A suspeita foi autuada por receptação e permanece à disposição da Justiça.