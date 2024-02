Mulher denuncia estupro coletivo cometido por quatro homens

Uma mulher afirmou que foi vítima de um estupro coletivo, em Araras (SP), na madrugada desta sexta-feira (9). Quatro homens são suspeitos do crime e, por enquanto, ninguém foi preso. As informações são do G1.

A Secretaria de Segurança Pública (SP) informou que o caso foi registrado como estupro pela Delegacia de Araras. “Foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) para a vítima. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência”, informou.

Segundo a Polícia Militar, o hospital onde a mulher foi atendida chamou a polícia. A vítima relatou aos policiais que combinou um programa com um homem e que usou drogas e bebidas.

Eles pararam em uma área escura e, nesse momento, apareceram mais 3 homens que lhe deram uma bebida estranha. A vítima disse que foi estuprada por todos eles.

Afirmou ainda que, quando se deu conta do ocorrido, fugiu e pediu ajuda de uma pessoa que passava na rua.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

*Redação AM POST