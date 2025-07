Mulher denuncia filho por ameaças e ele é preso no Careiro Castanho no Amazonas

Notícias Policiais – Uma mulher de 58 anos denunciou o próprio filho após ser ameaçada dentro de casa, no município de Careiro Castanho, interior do Amazonas. O caso ocorreu na terça-feira (22/7) e resultou na prisão do suspeito pela Polícia Militar.

Segundo informações, a equipe da PM realizava patrulhamento na BR-319, entre os municípios de Careiro da Várzea e Careiro Castanho, quando foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica na comunidade do Araçá, no km 53 da rodovia.

A vítima relatou que o filho, usuário de drogas, apresentava comportamento violento, gritava constantemente e chegou a ameaçá-la dentro da residência. Temendo pela própria segurança e também pela integridade do companheiro, a mulher decidiu acionar as autoridades.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem ainda dentro da casa. Após uma breve conversa e verificação das informações fornecidas pela vítima, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância das denúncias e orienta a população a informar qualquer situação suspeita ou crime por meio do número 190. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.