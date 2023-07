Um mulher, não identificada, 27, é suspeita de rasgar com a própria mão os testísculos do marido após ver mensagens da ex no celular dele. O caso aconteceu na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. A vítima tem 40 anos e o crime começou após uma discussão entre o casal iniciada no último sábado (22). A mulher ainda desferiu um golpe na região da cabeça do homem.

De acordo com informações da Polícia Militar do Goiás (PMGO), durante a discussão o homem tentou impedir que a mulher saísse de casa. Nesse momento, ela segurou a bolsa escrotal dele e apertou até romper, deixando o testículo exposto. Após a agressão, a mulher fugiu para a casa de uma amiga, mas foi encontrada e presa pela PM. A vítima procurou atendimento somente no dia seguinte devido à localização rural. A informação é que devido à gravidade dos ferimentos, o homem pode ter sua fertilidade comprometida.

O caso será apurado pela Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Descoberto, com a agressora investigada por crime de lesão corporal grave. Na segunda-feira (24), a mulher passou por audiência de custódia que determinou a soltura dela. Conforme o documento, ambos faziam uso de bebida alcoólica no momento da briga, que ocorreu durante a comemoração do aniversário da mulher.

