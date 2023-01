Mulher diz que apanhou e foi estuprada por Daniel Alves em banheiro de boate, revela jornal espanhol

Redação AM POST*

O jornal espanhol “El Periodico” publicou reportagem nesta sexta-feira (20) na qual revela que a mulher que denuncia Daniel Alves disse à Justiça Espanhola que ele a agrediu e estuprou em um banheiro de uma casa noturna em Barcelona, na Espanha. O jogador brasileiro foi preso nessa sexta-feira (20) pela polícia espanhola após ser interrogado em uma delegacia de Barcelona.

A denunciante diz que estava com amigos e amigas em na sala VIP da boate. Lá, as mulheres teriam sido convidadas para a mesa onde estava Daniel Alves.

“Mais tarde, ele ficou atrás da vítima e começou a dizer coisas para ela que ela não entendia, possivelmente porque eram em português. Foi então que ele teria agarrado a mão dela e a levado ao pênis, gesto que repetiu duas vezes, apesar da resistência dela. Então, apontando para uma porta que ela não sabia onde dava, Alves disse a ela para segui-lo e entrar”, noticia o “El Periodico”.

Ela pontuou no depoimento que, quando percebeu que era um banheiro, tentou sair, mas que o jogador fechou a porta e a impediu de ir embora, ainda de acordo com a publicação

“A vítima denunciou que Alves se sentou no vaso sanitário, puxou-lhe o vestido, pediu-lhe que dissesse que era a sua “put****”, obrigou-a a sentar-se em cima dele, atirou-a ao chão e obrigou-a a fazer sexo oral nele. Ela resistiu, então ele a estapeou, levantou-a do chão, e penetrou-a até ejacular. Depois, disse a ela para esperar até que ele saísse primeiro”, diz o jornal.

A matéria também pontua que, segundo a mulher, ela teria saído do local em estado de choque. Após ser atendida pela equipe da boate, teria sido transferida para um hospital, onde fez um exame “em busca de restos biológicos que ajudam a provar sua reivindicação [acusação]”.

Segundo as fontes do periódico, o laudo médico confirmaria que “há algumas lesões compatíveis com a luta”.

Há câmeras de segurança na sala VIP onde ambos estavam, mas não no banheiro. As imagens condizem com a versão da vítima (até onde foi gravado), informa o jornal.

Daniel Alves nega as acusações, mas admite que esteve na casa no dia e que ficou lá por “pouco tempo”, sem que nada tivesse acontecido por lá.

*Com informações da CNN