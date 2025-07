Mulher é assassinada a facadas pelo próprio marido no Jorge Teixeira, em Manaus

Notícias policiais – Telma dos Santos Rabelo, 31 anos, foi brutalmente assassinada a facadas na madrugada desta segunda (28) no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O principal suspeito é o marido dela, Thiago dos Santos, 32 anos, que fugiu do local em uma moto do casal e permanece foragido.

Segundo familiares, Telma desapareceu na manhã de sábado, quando saiu de casa junto com o marido para visitar os pais dele, deixando suas quatro filhas, sendo que as duas menores são do suspeito, sob os cuidados da família.

Após tentativas frustradas de contato, o irmão da vítima decidiu ir até a residência do casal, localizada na rua Araruana, no Jorge Teixeira.

Ao arrombar a porta, ele encontrou Telma morta, com cerca de 12 facadas pelo corpo. Marcas de sangue nas paredes indicam que a vítima lutou pela vida, revelando uma luta corporal intensa. Após o crime, o suspeito trancou a casa e fugiu na moto do casal.

A família relata que o casal tinha um histórico de conflitos motivados principalmente por ciúmes. Segundo relatos, Telma já havia se defendido anteriormente, chegando a desferir uma facada em Thiago para se proteger. O casal morava há cerca de cinco meses no endereço.

A polícia está em busca de Thiago dos Santos e investiga o caso como homicídio. A família da vítima clama por justiça e pede agilidade nas investigações.