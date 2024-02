Mulher é assassinada com facadas pelo próprio companheiro

Uma mulher foi morta a facadas na manhã desta sexta-feira (9) na frente de casa, na Rua Rio Jari, no bairro Jardim Weissópolis, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O suspeito é o companheiro da vítima e foi preso cerca de duas horas depois, em Morretes, no Litoral do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma testemunha viu a mulher sendo espancada, ensanguentada e acionou o socorro. Antes da equipe chegar, o companheiro da vítima fugiu, em um carro modelo Gol, sentido Litoral. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito foi preso em Morretes e será transferido para Pinhais nesta sexta-feira. O carro da fuga foi apreendido e irá permanecer no Litoral, conforme a PM.

*Com informações da assessoria