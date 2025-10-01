A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Mulher é assassinada com tiro na cabeça em plena luz do dia em Manaus

Thereza Cristina de Lima Jaume é morta a tiros no Bairro Petrópolis.

Por Marcia Jornalist

01/10/2025 às 10:29

Notícias policiais – Na tarde desta terça-feira (30), uma mulher de 36 anos, identificada como Thereza Cristina de Lima Jaume, foi brutalmente assassinada no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 17h, na rua João Mendonça, e chocou os moradores do local. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Thereza foi atingida por disparos fatais na cabeça, morrendo instantaneamente.

O autor do crime fugiu imediatamente após os disparos, deixando a cena em meio ao desespero dos moradores.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. As autoridades estão investigando o caso, mas até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos ou motivações para o crime.

LEIA MAIS: Dupla taca o terror e realiza arrastão em frente a loja de açaí na Zona Leste de Manaus

O assassinato de Thereza se soma a uma crescente onda de violência que tem preocupado a população de Manaus, levantando questões sobre a segurança pública na região.

 

