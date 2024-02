Mulher é baleada no pescoço pelo marido no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus

Na tarde do último domingo (11), mais um crime aconteceu no bairro Compensa, localizado na zona Oeste de Manaus. Uma jovem de 23 anos, de identidade não revelada, foi vítima de um disparo no pescoço, desferido pelo próprio marido. O incidente ocorreu por volta das 17 horas, enquanto a vítima se encontrava em sua residência.

Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por meio de uma chamada para o número de emergência 190. A rápida resposta resultou na condução da vítima ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também localizado no bairro Compensa.

De acordo com as autoridades policiais, a mulher, ainda sob o impacto do ocorrido, relatou que o ataque partiu de seu próprio marido. Após o ato criminoso, o agressor empreendeu fuga e, até o momento, não foi localizado.

A vítima permanece internada no SPA Joventina Dias, e seu estado de saúde não foi divulgado. A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) assumiu a investigação do caso.

