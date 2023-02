Mulher é brutalmente assassinada a facadas por ex companheiro

Redação AM POST

Na madrugada deste domingo, 26, uma mulher, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, em Catalão.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 31 anos, não aceitou o fim do relacionamento e essa seria a motivação do crime.

Ele atacou Olivia Oliveira da Silva com aproximadamente 10 facadas dentro da residência da vítima, localizada na rua da resistência, no bairro Teotônio Vilela, Olivia foi assassinada na frente do filho de 10 anos.

Ainda de acordo com as informações, na noite de sábado , 25, o ex companheiro teria ido até a residência da Olívia e ameaçado ela de morte, a Polícia Militar chegou ser acionada. Após o Crime, o indivíduo figiu. A Polícia Militar realiza diligências para localizar e prender o ex companheiro da vítima.

Olívia já tinha uma medida protetiva contra o autor, mais ela havia retirado, mas madrugada deste domingo, ele covardemente assasinou sua ex mulher na frente do filho com aproximadamente 10 facadas.

Com informações Dinate do Fato*