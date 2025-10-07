Mulher é brutalmente espancada no Amazonas após crise de ciúmes do marido

Notícias policiais –Um homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (6) no interior do Amazonas, suspeito de agredir a ex-companheira, o atual namorado dela e sua atual parceira durante uma crise de ciúmes. As agressões ocorreram em sequência e chocaram a comunidade local pela violência e pela motivação fútil.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso teve início no sábado (4), quando a ex-companheira do suspeito, de 33 anos, foi levada a um hospital com vários ferimentos. Ela relatou que, mesmo após o fim do relacionamento, o homem continuava a persegui-la e a ameaçá-la constantemente. Movido pelo ciúme, ele teria invadido a casa da mulher ao descobrir que ela estava em um novo relacionamento.

Durante a invasão, o agressor atacou a ex e o namorado dela, fazendo ameaças de morte e utilizando uma arma de fogo para intimidar as vítimas. Após o episódio, o caso tomou proporções ainda mais graves. A atual companheira do suspeito, ao saber do ocorrido, procurou a ex para ouvir sua versão dos fatos. No entanto, o homem apareceu de surpresa no local do encontro e partiu novamente para a violência, agredindo as duas mulheres.

PUBLICIDADE

Na tentativa de fuga, o suspeito acabou se envolvendo em um acidente de trânsito, que deixou uma mulher ferida. Ele foi detido pouco depois. Segundo a polícia, o homem possui antecedentes por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O acusado deve responder por lesão corporal, perseguição, violência psicológica, ameaça com arma de fogo e outras contravenções. O caso está sob investigação, e as vítimas recebem acompanhamento especializado.

LEIA MAIS> Atropelamento e ataque a facada em Sinagoga deixa três mortos e feridos