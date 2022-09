Mulher e criança de 2 anos morrem após tiroteio na Compensa em Manaus

Redação AM POST

A jovem Beatriz da Silva Franco, de 20 anos, foi assassinada a tiros na noite de sexta-feira (23) na rua Campos Sales, bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus. Uma criança identificada como Milene Laís da Silva, 2, também morreu após cair do colo de uma mulher durante o tiroteio.

A criança que caiu do colo de uma das mulheres foi socorrida e encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro da Criança – Joãozinho, zona leste, mas morreu na madrugada deste sábado (24). No momento do crime, além de Beatriz, outras duas mulheres que não foram identificadas ficaram baleadas.

Segundo a polícia, as vítimas estavam na rua quando os suspeitos chegaram ao local e efetuaram diversos tiros na direção delas. Beatriz morreu no local e outras duas mulheres foram socorridas e levadas à uma unidade hospitalar.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para constatar o óbito da vítima. No momento do tiroteio, Milene estaria no colo de uma das mulheres baleadas, caiu e bateu a cabeça no chão.