Mulher e criança são assaltadas por criminosos em plena luz do dia em Manaus; assista

Notícias policiais – Câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher, acompanhada de uma criança, foi assaltada por dois criminosos no bairro Nova Esperança, na zona oeste de Manaus. O incidente ocorreu na manhã do último sábado (27).

De acordo com as informações disponíveis, os assaltantes estavam em uma motocicleta durante a ação. O vídeo revela que a mulher caminhava tranquilamente com a criança quando a dupla passou por elas.

PUBLICIDADE

Após um breve retorno, os criminosos cercaram a mulher, e o garupa desceu da moto para anunciar o assalto.

Durante a abordagem, a mulher teve seu celular roubado. Os criminosos conseguiram fugir do local rapidamente. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização da dupla pela polícia.

Esse incidente destaca a crescente preocupação com a segurança pública na região. A polícia está investigando o caso e solicita que qualquer informação relevante seja comunicada às autoridades.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Policiais da Força Tática são presos por suspeita de integrar milícia em Manaus

A população é aconselhada a estar atenta e tomar precauções ao se deslocar, especialmente em áreas com histórico de criminalidade.