Mulher é denunciada por amarrar e tentar asfixiar marido durante sexo

Ana Cláudia de Souza Pimenta, de 42 anos, foi denunciada por tentar matar o marido asfixiado no momento que o casal fazia sexo. Segundo a denúncia, ela amarrou o homem na cama alegando que as cordas faziam parte de um fetiche e, em seguida, tentou sufocá-lo.

Segundo as informações do Site G1, o crime ocorreu em 4 de outubro, na cidade de Milhã, no interior do Ceará. À policia, a vítima relatou que no momento da ação, ele ficou imóvel e começou a ouvir os insultos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela ainda teria dito que casou somente para ficar com os bens do companheiro, incluindo a casa e o carro. Após finalizar as ofensas, ela teria iniciado o estrangulamento”, afirma o autor da denúncia, o promotor do Ministério Público Gustavo de Souza.

Segundo o promotor, mesmo amarrado, o marido conseguiu chamar o filho, que mora próximo ao local da ocorrência.

Redação AM POST*