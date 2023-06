Mulher é detida após tentar arrancar testículos de homem durante briga em Manaus

Na noite desta segunda-feira, 5, uma mulher, não identificada, foi encaminhada por lesão corporal ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por tentar arrancar os testículos do próprio marido. A confusão aconteceu na rua dos Andradas, localizada no Centro de Manaus.

Segundo informações da Polícia, o homem vivia uma relação a três com duas mulheres. De vez em quando, as duas brigavam e, na noite do incidente, elas acabaram se desentendendo.

A viatura foi acionada e não foi informado, mas os policiais a prenderam em flagrante com as mãos nos órgãos genitais do homem, tentando arrancá-los. A outra mulher tentou intervir e o defender o indivíduo.

A suspeita foi levada ao 1º DIP por lesão corporal grave. Ela será ouvida pela Polícia Civil.

Redação AM POST