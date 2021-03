Mulher é detida por realizar festa clandestina com aglomeração e adolescentes no bairro Educandos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na viatura 6018, por volta das 21h, de sábado (27/02), acionados pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops), detiveram uma mulher, de 33 anos, responsável por uma festa clandestina no beco da Igreja, bairro de Educandos, zona sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Com o apoio das outras equipes da 2ª Cicom, os policiais chegaram no local e constataram música em alto som, aglomeração de pessoas dançando e ingerindo bebida alcoólica, inclusive, com a presença de menores de idade no recinto da festa clandestina.

Diante do descumprimento do Decreto Governamental, em que estabelece as medidas de restrição à circulação de pessoas, a responsável pelo evento e demais envolvidos foram conduzidos para a Delegacia Geral para as providências cabíveis.

* Com informações da assessoria de imprensa