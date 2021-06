Mulher é encontrada morta com flores, aliança e recado na testa: ‘morreu porque traiu’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A auxiliar de cozinha Elisangela Martins, 34, foi encontrada morta em cima da cama da casa onde morava na última sexta-feira (18), em Contenda, Região Metropolitana de Curitiba. A mulher foi morta a facadas, e o principal suspeito do crime, o ex-marido, deixou o corpo da vítima foi rosas, aliança nas mãos e escreveu um recado na testa com caneta: “morreu por confessar uma traição.”

O suspeito do crime, Rudinilsom Martins, 35, foi preso no sábado (19), porém, cometeu suicídio em uma das celas da delegacia, antes prestar depoimento aos policiais. De acordo com o delegado Vinícius Maciel, o suspeito foi deixado em uma cela solitária por afirmar ser integrante de uma facção criminosa. Quando os agentes foram buscar o homem para dar os esclarecimentos sobre o crime, encontraram Rudinilsom enforcado.

Os familiares da vítima desconfiaram do sumiço dela logo após que o filho de Elisangela afirmou que pediu para que Rudinilsom não matasse a mãe. Os parentes estranharam a fala da criança e acionaram a polícia, que fez uma busca na casa da mulher e encontrou o corpo.

O delegado contou que o corpo foi encontrada com uma aliança em cima da mão, rosas na outra mão e uma frase feita com caneta na testa: “morreu porque traiu”. Uma amiga da vítima afirmou que a morte de Elisangela não cometeria traição e que não merecia esse fim.

De acordo com a polícia, Rudinilsom Martins estava foragido da Justiça, ele era suspeito de matar e esquartejar um homem dentro de um presídio em 2009. Além disso, o delegado afirmou que ele era investigado no envolvimento em um assassinato de outra mulher, com quem mantinha relacionamento.

