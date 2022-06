Mulher é encontrada morta com tiro na cabeça em ramal no Amazonas

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta com um tiro na cabeça, na tarde de quinta-feira (16), no ramal água preta, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi executada e deixada para apodrecer no local.

Moradores ouviram o tiro e acionaram a polícia. A mulher não portava nenhum documento de identificação e estava com marcas de tiros na cabeça.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Perícia Técnico-Cientifiva (DPTC). A Delegacia Especializada em Homcidios e Sequestros irá investigar no caso.