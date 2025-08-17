Mulher é encontrada morta dentro de sua própria casa no bairro Monte das Oliveiras, Manaus

Notícias policiais -Na noite deste domingo (17), o corpo de uma mulher identificada preliminarmente como Patrícia foi encontrada em sua residência na Rua Massuran (antiga Rua das Garças), bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.
A vítima, que possuía deficiência física, foi localizada pela própria filha, que acionou a Polícia Militar.
No local, a polícia constatou sinais de arrombamento na porta da casa e uma quantidade significativa de sangue no local, o que sugere que o crime pode estar relacionado a um possível roubo.
Contudo, ainda não há confirmação sobre objetos subtraídos, apenas relatos preliminares de desaparecimento de cartões, possivelmente de benefícios.
A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.
Informações iniciais indicam que uma das suspeitas pode ser uma das filhas da vítima, mas o caso permanece em apuração. O Instituto Médico Legal (IML) já realizou a remoção do corpo, e as autoridades seguem no local para coleta de mais dados.