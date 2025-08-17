A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Mulher é encontrada morta dentro de sua própria casa no bairro Monte das Oliveiras, Manaus

Filha da vítima encontrou o corpo; polícia investiga possíveis envolvimentos familiares na residência.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 22:03 - Atualizado em 17/08/2025 às 22:06

Ver resumo

Notícias policiais -Na noite deste domingo (17), o corpo de uma mulher identificada preliminarmente como Patrícia foi encontrada em sua residência na Rua Massuran (antiga Rua das Garças), bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

PUBLICIDADE

A vítima, que possuía deficiência física, foi localizada pela própria filha, que acionou a Polícia Militar.

No local, a polícia constatou sinais de arrombamento na porta da casa e uma quantidade significativa de sangue no local, o que sugere que o crime pode estar relacionado a um possível roubo.

PUBLICIDADE

Contudo, ainda não há confirmação sobre objetos subtraídos, apenas relatos preliminares de desaparecimento de cartões, possivelmente de benefícios.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.

LEIA MAIS: Homem é morto a tiros no Valparaíso, zona leste de Manaus

Informações iniciais indicam que uma das suspeitas pode ser uma das filhas da vítima, mas o caso permanece em apuração. O Instituto Médico Legal (IML) já realizou a remoção do corpo, e as autoridades seguem no local para coleta de mais dados.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Esporte

Amazonense Arcângelo Anjo avança à final do Fight do Milhão com vitória no Jungle Fight 139

Lutador do Amazonas finaliza Cleiton Morais em Brasília e garante vaga para enfrentar Marcelo Medeiros em outubro.

há 51 minutos

Polícia

Homem é morto a tiros no Valparaíso, zona leste de Manaus

Vítima foi atingida por disparos no conjunto Val Paraíso; polícia está no local e aguarda chegada do SAMU.

há 2 horas

Manaus

Colisão deixa veículo destruído na Avenida Dom Pedro, em Manaus; veja vídeo

O choque envolveu um carro modelo Celta branco e uma SUV Tracker preta.

há 2 horas

Polícia

Homem é encontrado morto com sinais de tortura e mãos amarradas em bairro de Manaus

Vítima, identificada como Vanderlei Cordeiro de Lima, foi achada na tarde deste domingo (17) no bairro Santa Etelvina.

há 3 horas

Manaus

Quatro carros se envolvem em engavetamento na Ponte Rio Negro e provocam lentidão; Vídeo

A causa do engavetamento ainda não foi confirmada pelas autoridades.

há 3 horas