Mulher é esfaqueada até a morte pelo ex-marido

Redação AM POST

Uma mulher, de 36 anos, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueado até a morte, no final da tarde de quinta-feira (1°), no bairro do Novo Mundo, Maceió, Alagoas. O crime ocorreu nas imediações do terminal rodoviário do bairro.

Continua depois da Publicidade

A vítima, segundo testemunhas, foi abordada por seu ex-marido, que efetuou diversos golpes de arma branca em seu abdômen e no braço. O suspeito, após o crime, fugiu e não foi localizado.

O corpo da mulher foi periciado e recolhido por equipes pertencentes aos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML).

Com informações de Alagoas 24 Horas*