Mulher é espancada pelo namorado e polícia o libera após pagar fiança

Uma mulher foi espancada pelo então namorado na zona sul de São Paulo. O criminoso foi preso, pagou fiança e responderá o processo em liberdade. Após o crime, o casal se separou.

Segundo Mariana Gonzalez, de 32 anos, as agressões começaram após um jantar entre amigos. Mayron Carvalho, de 26, bêbado, começou a desferiu socos, chutes e joelhadas no rosto da vítima. Ainda de acordo com a mulher, o ex-parceiro é possessivo e ciumento.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou ter solicitado “medida protetiva à vítima e ouvirá outra testemunha”. Disse ainda que aguarda o laudo de corpo de delito de Mariana e Mayron para “esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência”.

Fonte: R7