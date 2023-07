Mulher é estuprada após ser deixada na calçada de casa por motorista de aplicativo

O homem suspeito de estuprar uma mulher, de 22 anos, durante a madrugada deste domingo (30), no bairro Santo André, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi preso na noite do mesmo dia.

A vítima esteve em um show do cantor Thiaguinho realizado no sábado (29), no Mineirão, com amigos e colegas de trabalho. Segundo relatos da jovem, ela ingeriu grande quantidade de bebidas alcoólicas e, na hora de ir embora, um amigo chamou um carro de aplicativo usando o celular dela e compartilhou o trajeto da viagem com o irmão da mulher, que estava em casa.

Segundo a Polícia Militar, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro chegou ao endereço da vítima. Depois de um tempo, o motorista desceu e tocou o interfone, mas ninguém atendeu. Ele ligou no celular do irmão dela e tocou novamente a campainha, sem ter retorno. Depois de um tempo, ele voltou e chamou no prédio, mas ainda não foi atendido.

Por volta das 3h, um homem passou e o motorista pediu ajuda para retirar a jovem do carro. Ela foi colocada sentada na calçada do prédio e o motorista de aplicativo foi embora.

Minutos depois, as câmeras registraram um homem andando pela rua. Ele se aproximou da mulher, a carregou pelas costas e saiu do local levando-a. A vítima foi acordada na manhã do domingo, por socorristas do Seviço de Atendimento Móvel (Samu), que foram chamados por moradores da região.

Vítima foi deixada em campo de futebol

A mulher estava coberta por um pano, mas com a calça e calcinha abaixadas até o joelho, em um campo de futebol no bairro Santo André. Naquele momento, a jovem relatou que não sentia dores e que não se lembrava de nada. Ela voltou para a casa e foi até o Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, Região Noroeste de BH.

Na unidade de saúde, após a realização de exames, os médicos constataram que a vítima sofreu abuso sexual. O motorista de aplicativo foi localizado. O irmão da vítima contou aos policiais que dormiu antes da irmã chegar, por isso não atendeu ao interfone.

Graças às imagens de câmeras de segurança, o suspeito de cometer o crime foi localizado pela polícia e preso na noite de domingo. Vídeos mostram ele saindo sozinho do campo, por volta das 7h08.

À polícia, ele disse que viu a moça desacordada e sozinha na rua e quis levá-la para um local seguro. Ele negou o crime e contou que ela vomitou na roupa durante o trajeto em que foi carregada. As vestimentas que ele usava serão periciadas.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que o suspeito prestou depoimento e foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e segue à disposição da justiça. O caso será investigado.

Fonte: G1