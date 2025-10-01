Mulher é executada a tiros em via pública no bairro Petrópolis em Manaus

Notícias Policiais – Na tarde de terça-feira (30), Thereza Cristina, 36 anos, foi assassinada a tiros na rua João Mendonça, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. De acordo com informações policiais, ela foi surpreendida em via pública por um homem armado, que efetuou diversos disparos — a maioria na região da cabeça — e fugiu em seguida. A vítima morreu ainda no local.

O barulho dos tiros assustou moradores da área, que relataram temor de represálias e, por esse motivo, evitaram fornecer detalhes sobre a dinâmica do crime. A cena do homicídio rapidamente atraiu a atenção de curiosos, enquanto o tráfego na via ficou comprometido durante os primeiros atendimentos e procedimentos de praxe.

O corpo de Thereza Cristina foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Paralelamente, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) iniciou as diligências para apurar autoria e motivação. A investigação deve incluir a análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades, na tentativa de identificar o atirador e mapear sua rota de fuga após o crime.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do homicídio. A equipe responsável segue colhendo elementos, ouvindo testemunhas e cruzando dados para avançar nas linhas de investigação. Novos desdobramentos dependem do conteúdo captado pelos sistemas de monitoramento da região e dos laudos periciais que serão produzidos ao longo do inquérito.