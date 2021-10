Mulher é flagrada tentando entrar no Compaj com tabaco nas partes íntimas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (08/10), uma mulher tentou entrar com produto proibido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) adotou os procedimentos administrativos cabíveis e determinou a suspensão do cadastro de visitante, conforme previsto na Portaria nº 12/2021.

Continua depois da Publicidade

O flagrante foi descoberto no momento em que a mulher passava por procedimento de revista no bodyscan (equipamento de escaneamento corporal), quando a monitora de ressocialização visualizou uma imagem estranha nas partes íntimas

“Foram encontrados 115 gramas de tabaco com a visitante. Por conta dessa infração, ela terá o cadastro suspenso”, disse o diretor do Compaj, Felipe Abreu. Ele faz um alerta para que os parentes de internos sigam as regras do sistema prisional. “Não tentem burlar o sistema, porque quem for identificado cometendo irregularidades será punido”, afirmou.

No mês passado, outra mulher também foi impedida de entrar tentando levar tabaco na mesma unidade prisional.