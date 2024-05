Mulher é morta a pauladas e pedradas pelo marido

Um homem foi preso por uma guarnição da Polícia Militar, acusado de ter assassinado a ex-companheira com requintes de crueldade. A mulher foi morta com facadas, pedradas e pauladas, uma verdadeira selvageria prática pelo fato do ex-companheiro não aceitar o fim do relacionamento.

O corpo de Maria dos Santos Silva foi encontrado na tarde da última quinta-feira (23), na cidade de Rio Maria, no sul do Pará, horas depois da mulher ter saído na companhia do ex-companheiro Ernando Matias dos Santos, conhecido como ‘’Gordinho’’.

De acordo com informações da Polícia Militar, o trabalhador de uma fazenda que fica localizado a cerca de 20 km da cidade de Rio Maria, acionou a Polícia Militar informando que o trabalhador de prenome Ernando, teria ingerido veneno na intenção de tirar a própria vida.

Ao chegar ao local, a polícia se deparou com o homem, chamando pelo nome da ex-companheira. Ao ser interrogado pelos policiais, o homem confessou que havia assassinado Maria dos Santos, por não aceitar o fim do relacionamento.

O corpo da mulher, que apresentava perfurações de faca e sinais de pedradas e pauladas, foi encontrado em uma área localizada fora do perímetro urbano da cidade, depois do local ter sido indicado pelo acusado.

Atormentado pelo remorso de ter assassinado a mulher que dizia amar, o homem tentou tirar a vida ingerindo um inseticida utilizado para combater pragas e cupins. Gordinho foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foi autuado pelo crime de feminicídio e onde se encontra à disposição da Justiça.

*Redação AM POST