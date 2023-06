Mulher é morta à tiros e marido dela é o principal suspeito do crime

Uma mulher, identificada como Mônica Cristina Gomes Cavalcante Alves, de 26 anos foi morta com cinco tiros, na frente do fórum da cidade, onde morava, na cidade de São José da Tapera, interior de Alagoas. O suspeito do crime, é o marido dela, que segundo a polícia está foragido.

De acordo com a polícia, antes do crime, ela estava com o marido em uma festa de São João da cidade e acabaram discutido. O delegado Diego Nunes investiga o caso.

Antes de ser morta, a vítima gravou vídeos chorando dizendo que vivia em um relacionamento abusivo e que estava tentando se esconder do companheiro, que tem passagens pela polícia por roubo a bancos.

Segundo a polícia, o suspeito identificado como Leandro Barros, que fugiu após o crime, é filho de um sargento da Polícia Militar de Sergipe. A polícia pede que quem tiver informações sobre o suspeito denuncie pelo Disk-Denúncia, no número 181, o anonimato é garantido.

Ela deixa dois filhos de 3 e 9 anos.

