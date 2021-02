Mulher é morta a tiros e marido fica ferido após ter casa invadida por homem armado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma mulher, identificada como Carine Monteiro Fontenele, foi morta a tiros e seu marido conhecido apenas como “Carequinha”, ficou ferido após ter o terreno invadido por um homem armado na noite desta terça-feira (23), no quilômetro 4 do Ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o casal estava em sua residência quando um homem invadiu o local e efetuou os disparos contra eles. Na ação, as vítimas tentaram escapar correndo por terrenos vizinhos e gritando por socorro. Carine não resistiu e morreu em uma residência próxima, já o esposo foi encontrado baleado, recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado para uma unidade hospitalar.

Informações preliminares apontam que o atirador poderia ser um vizinho que trabalhava no local e estava com ação na justiça por danos morais. O valor da indenização já estava supostamente no valor de R$ 60 mil.

O atirador conseguiu fugir após o crime e o estado de saúde de “Carequinha” não foi divulgada.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.